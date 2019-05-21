شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري خلال رمضان.. مسعف يروي قصة مؤثرة عن رضيع ووالدته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

روى مسعف من منسوبي إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف، قصة موقف مؤثر شاهده بعينه أثناء مباشرته حادثاً مرورياً وقع خلال رمضان.

وقال المسعف خالد الخالدي: إنه “انطلق مع زميل له لمساندة فرقة إسعافية من الهلال الأحمر انطلقت لمباشرة حـادث مروري على طريق السيل شمال الطائف”.

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وأشار “الخالدي” إلى أنه عندما وصل إلى الموقع شاهد رضيعاً لا يتجاوز عمره عشرة أشهر بالقرب من جثـة والدته المتوفاة في الحادث.

وأضاف: أنه شعر وقتها بالألم والأسى واستشعر أن ابنته الصغيرة مكان هذا الطفل، مؤكداً أن هذا الموقف من المواقف التي لا يمكن أن ينساها طيلة حياته.

وأوضح “الخالدي”، أنهم نقلوا المصابين من بقية أفراد الأسرة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.