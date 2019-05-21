انت الان تتابع السعودية: إيداع 250 مليون دولار بـ«المركزي السوداني» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السودان

أعلنت وزارة المالية السعودية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن إيداع 937 مليون و500 ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 250 دولار أمريكي) لحساب البنك المركزي السوداني. وأكد وزير المالية السعودية محمد بن عبد الله الجدعان، أن هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم المملكة للشعب السوداني، مؤكدا على أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان، خاصة سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يذكر أن السعودية والإمارات كانتا قد أعلنتا، في 21 أبريل الماضي، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي