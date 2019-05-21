الملك سلمان يبعث برسالة خطية لعاهل البحرين

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ووفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية، سلم الرسالة عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين في قصر الصخير.
© REUTERS / HANDOUT
وأكد ملك البحرين على تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في صف واحد ضد أي تهديد لأمنها واستقرارها، معربا عن دعم البحرين وتأييدها لكل ما تتخذه المملكة من خطوات وإجراءات للتصدي للأعمال الإرهابية التخريبية، باعتبار أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين وأمن المنطقة.
وثمن العاهل البحريني، الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في الحفاظ على وحدة الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن مصالحها.
وأعرب الملك حمد بن عيسى عن تمنياته لأعمال القمة الإسلامية المرتقبة بكل التوفيق والنجاح وأن تخدم توصياتها وقراراتها مسيرة التضامن والعمل الإسلامي المشترك.
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