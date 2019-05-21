حماس تعلق على تنفيذ أول خطوة من "صفقة القرن"

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رام الله — سبوتنيك. وقالت حماس في بيان لها حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه:"تتابع حركة حماس بقلق بالغ الإعلان الأميركي عن عقد "ورشة عمل" اقتصادية في شهر يونيو/حزيران المقبل في العاصمة البحرينية المنامة باعتبارها أول فعالية أميركية ضمن خطة "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".
وأضافت حماس: "نحذر من الأهداف الخبيثة من وراء أي خطوات أو أنشطة تمثل بوابة للتطبيع والانخراط العربي العملي في تبني "صفقة القرن" وتطبيقها، واعتماد الرؤية الإسرائيلية (نتنياهو-ترامب) لما يسمى السلام الاقتصادي لإنهاء القضية الفلسطينية، والذي يتعارض مع القرار العربي والموقف الفلسطيني الموحد برفض الصفقة الأميركية التصفوية، ويمثل خروجا عن الثوابت العربية والإسلامية".
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وأوضح البيان: "تطالب حماس الدول العربية بعدم تلبية دعوات المشاركة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأدوات، ودعمه لمواجهة الخطة الأميركية وإفشالها".
وتعتزم واشنطن عقد مؤتمر اقتصادي دولي في البحرين يومي 25 و26 حزيران/يونيو المقبل؛ للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار".
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، الأحد، أن المؤتمر "فرصة محورية لاجتماع قادة الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة الاستراتيجيات لتحفيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية الممكنة مع تحقيق السلام في البحرين.
بينما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه لا يوجد سلام اقتصاديا من دون سلام سياسيا.وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم، "لا سلام اقتصاديا من دون سلام سياسيا مبني على أسس المرجعيات الدولية المعتمدة، ويؤسس لدولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها".
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