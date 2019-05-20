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2000 عامل و4 آلاف معدة لتصريف مياه الأمطار بالحرم المكي (صور)

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

حشدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من “2000 ” عامل وعاملة و”4135 ” معدة وآلية لتصريف وتجديف مياه الأمطار التي شهدها المسجد الحرام عصر اليوم.

ونسقت الإدارات الخدمية والميدانية مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام بتشغيل كافة طاقتها من الكوادر البشرية والآلية والعمل؛ وفق خطط الحالات الطارئة المعدة مسبقاً، وتكثيف أعمالها في نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكي الشريف، وتنظيم وإدارة الحشود، وذلك أثناء هطول أمطار الخير والبركة على الحرم المكي الشريف.

وعملت الرئاسة على تشغيل الخطط الطارئة في مثل هذه الأجواء خصوصاً مع ما يشهده المسجد الحرام من أعداد هائلة من الزوار والعمار في شهر رمضان المبارك، وذلك وفق برامج زمنية ودورية تم إعدادها مسبقاً بطريقة مهنية تتناسب مع ظروف الزمان والمكان.

من جانبها، كثفت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود من أعمالها، وإمداد الفرق الميدانية بالكوادر البشرية المتخصصة في السلامة وإدارة الحشود، وتوجيه المصلين إلى داخل أروقة المسجد الحرام حرصاً على سلامتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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