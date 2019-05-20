شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف العام على «صحيفة الخليج 365» يروي قصة نشأتها.. وكيف أصبحت منافساً قوياً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى المشرف العام على صحيفة “الخليج 365” الإلكترونية، خالد العريدي، قصة نشأة الصحيفة من البداية، وكيف بدأت بجهود صغيرة، لتتحوّل بعد ذلك إلى منافس قوي في المملكة.

وقال “العريدي” في لقائه على قناة “المجد” الفضائية: إنه “كان مهتماً بالإعلام والنشر الإلكتروني منذ 15 عاماً، وعمل مراسلاً لعدد من الصحف، فكان يقوم بصياغة الأخبار ورصد الصور وإرسالها لعدد من المراسلين لنشرها بأسمائهم”.

وأوضح أنه كان يهدف بذلك إلى المساهمة في نشر بعض الأحداث والأخبار، التي تهم المجتمع وكانت ضعيفة النشر، مثل أخبار لجان التنمية، والجمعيات الخيرية والتطوعية، وأخبار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وبيّن “العريدي”، أنه تم تأسيس الصحيفة عام 1432 هـ، وبدأت بساعات محدودة؛ نظراً لضعف الإمكانات وقلة الخبرة، ثم بعد ذلك زادت ساعات العمل حتى وصلت إلى 18 ساعة يومياً، إلى أن أصبح العمل الآن ما يقارب الـ24 ساعة يومياً.

وأكد المشرف العام على “الخليج 365”، أن “الصحيفة الآن أصبحت من الصحف المعروفة، ومن الأوائل في المملكة، ويتراوح ترتيبها ما بين الثاني والثالث بين الصحف الإلكترونية”.

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وأضاف “العريدي”: “كان من أهداف إنشاء الصحيفة، دعم الجهود الإعلامية من الشباب والفتيات، وكذلك فتح المجال للكتاب للمساهمة بآرائهم في شتى المجالات، سواء الاجتماعية أو الثقافية أو الشرعية”.

واستكمل “العريدي” حديثه، قائلاً: “من المواقف التي ارتبط ذكراها بالعمل في صحيفة “الخليج 365”، كنت دائماً أتواصل وأزور سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ؛ لأطلعه على بعض الأعمال، ومن ضمنها أعمالنا وجهودنا في الصحيفة”.

ومضى قائلاً: “وأتذكر في ذاك اليوم أني زرته في مكتبه وعرضت عليه بعض الأعمال، وذكرت له أن هناك دورة قريبة لعدد من المراسلين في الصحيفة، فعرض علي الشيخ أن نزوره في بيته، فقبلت وتشرفنا بزيارة الشيخ في منزله”.

وتابع “العريدي”: “كان معنا عدد من المراسلين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ووجه الشيخ حينها كلمة تحفيزية للشباب وضرورة الاهتمام بالإعلام، والأجر المترتب على العمل الإعلامي الذي ينفع ويفيد البلاد والعباد”.

واختتم “العريدي” حديثه عن تجربة “الخليج 365”، بقوله: “كانت هذه من الأشياء المحفزة، وزاد الأمر شرفاً بعد أن وافق الشيخ في زيارة ثانية على أن يكون الرئيس الفخري لصحيفة (الخليج 365) الإلكترونية، فكان من الداعمين والموجهين”.