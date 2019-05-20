شكرا لقرائتكم خبر عن حادث غريب.. تعلق شاحنة بأحد جسور المشاة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اصطدم صندوق شاحنة قلاب بجسر مشاة، بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة؛ ما أدى لتعلق الشاحنة وتعطیل حركة السیر في الطريق، في حادث غريب من نوعه.

وتداول رواد مواقع التواصل صورة للشاحنة مرفوعة من الأمام، وصندوقھا عالق بالجسر، قبل أن تباشر الجھات الأمنیة الحادث.

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وطالب البعض ممن تداولوا الصورة، بمحاسبة السائق بسبب السیر بالصندوق مفتوحاً بعد تفريغ الحمولة التي كان ينقلھا، بينما توقع آخرون أن يكون الصندوق انفتح فجأة بسبب عطل فني.