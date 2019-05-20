انت الان تتابع جيش اليمن: الحوثي يعد 400 قارب مفخخ بيد خبراء إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ميليشيات الحوثي

حذر المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، من تحركات حوثية إيرانية على سواحل المديريات الشمالية لمدينة الحديدة وجزيرة كمران، كاشفا عن وجود خبراء إيرانيين في مديريتي اللحية والصليف لتدريب المليشيات على الزوارق المفخخة ذاتية الدفع والألغام البحرية، لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام القادمة، وأن الحوثي يجهز أكثر من 400 قارب مفخخ على أيدي خبراء إيرانيين، كما أن المليشيات تخطط لنقل معاركها إلى البحر وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن بالزوارق المفخخة والألغام البحرية، إضافة إلى القيام بعمليات قرصنة بحرية.

ولفت مجلي، في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، إلى أن مليشيا الحوثي لا تزال تنفذ أجندة إيرانية وتدفع بتعزيزات إلى مديريات حيس والتحيتا جنوب الحديدة بشكل مكثف، مستغلة "المسرحية الهزيلة" التي تنفذها برعاية أممية في الموانئ الـ3، منوها بالضربات الجوية للتحالف والتي ساهمت في إفشال