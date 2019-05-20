الإمارات تدين انفجارا استهدف حافلة سياح قرب الاهرامات في القاهرة

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أبوظبي: أعربت الإمارات الإثنين عن دعمها لمصر ووقوفها إلى جانبها في أعقاب هجوم استهدف حافلة كانت تقل سياحا قرب الأهرامات في القاهرة الاحد، وهو الاعتداء الثاني ضدّ سيّاح في محيط الأهرامات خلال أقلّ من ستّة أشهر.
وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الهجوم معربة عن "استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب".
أُصيب 17 شخصاً على الأقلّ بينهم سيّاح من جنوب إفريقيا في انفجار استهدف بعد ظهر الأحد حافلةً كانت تقلّهم قرب الأهرامات في القاهرة، وهو الاعتداء الثاني ضدّ سيّاح في محيط الأهرامات.
وقالت مصادر إنّ الحافلة كانت تقلّ سيّاحاً من جنوب إفريقيا، وإنّها استُهدِفت قرب موقع المتحف المصري الجديد في منطقة الأهرامات بالجيزة.
والاعتداء هو الأول الذي يستهدف سياحا في مصر منذ بداية العام 2019.
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