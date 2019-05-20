دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تسريب بيانات الملايين من حسابات مشاهير إنستقرام

فاجعة جديدة تواجه مستخدمي منتجات فيسبوك وهذه المرة عبر تطبيق إنستقرام والذي تعرض لانتكاسة كبيرة بتسريب بيانات عشرات الملايين من الحسابات من بينها ملايين الحسابات الخاصة بالمشاهير من فنانين ومؤثرين.

وذكر موقع TechCrunch، أن قاعد بيانات كبيرة وجدت على شبكة الإنترنت تحتوي على بيانات 49 مليون حساب مختلف وهذا العدد يزداد كل ساعة. وقد تم إيجاد قاعدة البيانات مرفوعة عبر خدمات أمازون السحابية دون كلمة مرور مما يعني أن شخص يستطيع الوصول إليها ورؤية البيانات، ولم يعرف صاحبها حتى الآن.

ويقول الموقع أن الباحث الأمني Anurag Sen وجد قاعدة البيانات وأخبرهم أن يبذلوا الجهد للوصول إلى صاحبها وتأمين البيانات.

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وتحتوي قاعدة البيانات على معلومات مثل النبذة الشخصية، الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الصورة الشخصية، المكان، والدولة في حال تم تأكيدها مع إنستقرام بالإضافة إلى معلومات شخصية أخرى لكل حساب. وكذلك بيانات حول قيمة الحسابات وعدد المتابعين والتفاعل معها.

وبحسب الموقع، فإنه تم مراسلة عدد من أصحاب البيانات الموجودة على الإنترنت وأكد بعضهم سريعًا أن تلك البيانات حقيقية.

التدوينة تسريب بيانات الملايين من حسابات مشاهير إنستقرام ظهرت أولاً على عالم التقنية.