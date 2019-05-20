احذر.. آلات صنع القهوة الذكية طريق القراصنة لاختراق بياناتك

دبي - بواسطة محمد فارس © آلة صنع القهوة الذكية - أرشيفية آلة صنع القهوة الذكية - أرشيفية

(مصراوي):

حذر خبير أمني من أن مخترقي الأنظمة بمقدورهم سرقة هويات المستخدمين وبياناتهم المصرفية ومعلوماتهم المهمة، وذلك من خلال أجهزة التلفزيون الذكية، وحتى آلات صنع القهوة.

وبينما تسهل الأجهزة الحديثة التي يمكن تشغيلها بأوامر من الهواتف الذكية وتكون متصلة بشبكة الإنترنت، حياة المستخدمين، إلا أنها قد تمثل مصدر تهديد لأمن بياناتهم.

ووفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية عن الرئيس التنفيذي لشركة أمن المعلومات "أفاست"، فينس ستكلر، فإن الاتصال بين الأجهزة والهواتف التي تصدر عنها الأوامر ليس آمنَا دائمًا، إذ يستطيع القراصنة اختراق تلك الشبكات والوصول للبيانات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

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وخلال قمة "فيفا تك" التي انعقدت في باريس، أوضح ستكلر: "في حال اختراق الشبكة سيكون باستطاعة القراصنة وضع أيديهم على بيانات البطاقات المصرفية".

وأضاف: "تعد أجهزة صناعة القهوة ضعيفة المقاومة أمام الهجمات الإلكترونية كونها لا تدعم مزايا حماية جيدة".

وبحسب "سكاي نيوز"، أعرب الخبير الأمني عن قلقه من تنامي فرص هجمات الـ"هاكرز" المستقبلية على تلك الأجهزة، في حال لم تتخذ الشركات المصنعة لها خطوات لمجابهة تحركاتهم.