شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يبحث هاتفيا مع رئيس كوريا الجنوبية العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ، اليوم،الاثنين، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، علاقات الصداقة المتميزة والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين و شعبيهما الصديقين.

وتبادل الجانبان - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.