ولى عهد أبوظبى يبحث هاتفيا مع رئيس كوريا الجنوبية العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ، اليوم،الاثنين، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، علاقات الصداقة المتميزة والتعاون المشترك بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين و شعبيهما الصديقين.
وتبادل الجانبان - خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.
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