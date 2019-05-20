شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توقع اتفاقا مع منظمة الصحة العالمية بشأن التغطية الصحية الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم اتفاقاً مع منظمة الصحة العالمية بشأن التغطية الصحية الشاملة لعام 2030 ، وذلك على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للصحة العالمية المنعقدة في جنيف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التوقيع حضره سفير السعودية في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، وعن منظمة الصحة العالمية المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط الدكتور أحمد المندهري.