شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجوى السعودى يعترض أهدافا جوية معادية بمحافظتى جدة والطائف ويدمرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافاً جويةً تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف. وأكد المتحدث باسم التحالف العربى فى اليمن - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية- أنه تم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجوى السعودى يعترض أهدافا جوية معادية بمحافظتى جدة والطائف ويدمرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.