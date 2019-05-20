شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتى يدين إطلاق الحوثيين لصاروخين باتجاه مكة وجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي التخريبي الذي استهدف مكة المكرمة ومدينة جدة فجر اليوم الاثنين. وأكد مجلس الوزراء - في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين في قصر بيان برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء - تضامن الكويت مع الأشقاء السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. Advertisements ودعا مجلس الوزراء الكويتي المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية وتداعياتها الخطيرة. وكانت قوات الدفاع الجوي السعودية قد اعترضت صاروخين باليستيين اليوم، الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهًا إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة.

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