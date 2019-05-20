إسطنبول.. رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج تقيم إفطارها السنوي

إسطنبول/ صهيب قلالوة/ الخليج 365

نظمت رابطة الإعلاميين بالخارج (غير حكومية مقرها إسطنبول)، الإثنين، إفطارها السنوي الثاني، في مدينة إسطنبول.

وحضر الإفطار أكثر من 300 إعلامي مصري، بالإضافة إلى عشرات الإعلاميين من سوريا وفلسطين والأردن واليمن، بالإضافة إلى ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أيمن نور، المرشح الرئاسي الأسبق، "نشكر الشعب التركي وتركيا لاستضافتهم الصحفيين العرب، الذين وجدوا الأمان والحرية فيها بعد أن فقدوها في بلادهم".

وأضاف نور، في تصريح للأناضول، "إسطنبول اليوم توفر بيئة آمنة ومساحة حرية كبيرة للإعلاميين العرب".

وأكد "خلال العام الأخير استطعنا أن نحرز تقدماً، حيث هناك قنوات جديدة افتتحت، ونحن في ستوديو الشرق استطعنا فتح قناتين جديدتين".

وفي نهاية الحفل تم تكريم أعضاء مجلس إدارة‎ الرابطة، بالإضافة إلى العديد من الإعلاميين العرب، والقيادي بالعدالة والتنمية ياسين أقطاي.

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يذكر أنه عندما ضاق الخناق على الإعلاميين العرب في بلادهم إبان أحداث الربيع العربي قبل 8 سنوات، وجدوا في تركيا ملاذًا يتنفسون من خلاله "نسمات الحرية".

وفتحت تركيا ذراعيها لمئات من الإعلاميين والصحفيين العرب الفارين من ويلات الحروب والتضييق على الحريات التي تشهدها بلادهم.

ويتواجد في تركيا، وفق إحصائية لمراسل الخليج 365، أكثر من 3 آلاف إعلامي عربي يعملون في عشرات المواقع الإلكترونية والفضائيات والمحطات الإذاعية الناطقة بالعربية.

ونجحت تركيا في استقطاب تلك الأعداد بفضل مساحة الحرية الممنوحة للإعلام، وغياب التدخلات والإملاءات السياسية والأمنية، إلى جانب البنية التحتية المناسبة، بحسب العديد من الصحفيين والإعلاميين.

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