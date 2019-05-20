"حماس" تنفي التوصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل

غزة/ هداية الصعيدي/ الخليج 365
نفت حركة "حماس"، في قطاع غزة، التوصل لاتفاق تهدئة مع إسرائيل لمدة 6 أشهر.
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، الإثنين، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "لا صحة لما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول تهدئة لمدة 6 أشهر".
وأضاف: "نؤكد أن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال كان مقابل التزامه بتنفيذ كافة التفاهمات".
وفي وقت سابق اليوم ذكرت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصلتا إلى اتفاق تهدئة، لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى، برعاية مصر والأمم المتحدة.
وبحسب القناة، فإن الاتفاق يتضمن وقفا لإطلاق النار من قبل الجانبين، وإيقاف أي أعمال نشاط على السياج الفاصل مع الحفاظ على "المنطقة الأمنية" العازلة لمسافة 300 متر من الحدود، ووقف فعاليات الإرباك الليلي ومسيرات البحر.
وأبدى الجانب الإسرائيلي وفق القناة، استعداده لتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا بحريا، والسماح بنقل الأدوية والمساعدات المختلفة إلى غزة، وبدء مفاوضات بشأن الكهرباء والمعابر وقطاع الصحة والمالية.
وشهد قطاع غزة مطلع الشهر الجاري جولة تصعيد إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 27 فلسطينيا، وتدمير مئات المباني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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