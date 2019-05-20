العراق.. مقتل 4 مزارعين بانفجار عبوات ناسفة شمالي البلاد

العراق/ حسين الأمير، علي جواد/ الخليج 365

قال مصدر عسكري عراقي، الإثنين، إن 4 مزارعين قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح جراء انفجار عبوات ناسفة في قضاء تلعفر جنوبي الموصل.

وأفاد النقيب في الجيش العراقي كريم الطائي للأناضول، إن "3 عبوات ناسفة كانت مزروعة في حقول محصولي القمح والشعير في منطقة جديدة الزرع جنوب قضاء تلعفر انفجرت مستهدفة مزارعين خلال عملية الحصاد".

وأوضح الطائي أن "4 مزارعين قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح جراء الهجوم".

وفي ملف حرائق الحقول الزراعية، كشفت محافظة صلاح الدين شمالي البلاد عن تعرض أكثر من ألف دونم زراعي لحقول القمح والشعير للحرق.

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وقال النائب الأول للمحافظة إسماعيل الهلوب للصحفيين، إن "أكثر من ألف دونم من الأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير في مناطق محافظة صلاح الدين تعرضت للحرق خلال الأيام الماضية".

وأوضح الهلوب أن "الحكومة الاتحادية أوفدت مسوؤلا إلى المحافظة للاطلاع على قضية إحراق الحقول الزراعية، وتعهد بطرح الملف أمام مجلس الوزراء لتعويض المتضررين".

وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية التهمت النيران مئات الهكتارات من الأراضي المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير قبل أيام من موسم الحصاد في مناطق بيجي والعلم والدور وحمرين ومكحول والبو عجيل والأراضي المجاورة لسبايكر ومناطق عوينات والضباعي وتل ِكصيبة والعيث وقرية ِالسلام بمحافظة صلاح الدين.

والأسبوع الماضي، شهدت محافظة ديالى شرقي البلاد، موجة حرائق استهدفت حقول محصولي الحنطة والشعير، مما دفع المزارعين إلى تشكيل مجاميع مسلحة لحماية حقولهم الزراعية.

ولم تكشف السلطات الأمنية العراقية عن الجهات التي تقف وراء ظاهرة حرق الحقول الزراعية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الحوادث.

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