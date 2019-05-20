مركز صحي تركي يقدم خدمات مجانية للسوريين بعفرين

هطاي/ الخليج 365

تقدم جمعية الأطباء العالمية التركية (غير حكومية)، خدمات صحية مجانية لسكان منطقة عفرين شمالي سوريا.

وأسست الجمعية التركية، مركزا صحيا في ناحية جنديرس (جنوب غربي عفرين) قبل 7 أشهر.

وعبر هذا المركز تستقبل الجمعية المرضى وتقدم لهم خدمات صحية مجانية، إلى جانب الأدوية والتحاليل المخبرية المجانية.

وفي حديث للأناضول، قال مدير المركز الصحي في جنديرس، محمد نوري كوكوم، إن المركز يضم طاقما طبيا من 21 شخصا.

Advertisements

وأوضح أن المركز يقدم خدماته لقرابة 400 مريضا يوميا، مؤكدا أن الجمعية التركية تتكفل بكافة المصاريف العلاجية للمرضى.

يجدر بالذكر أن جنديرس تتبع لمنطقة عفرين، التي حررها الجيش التركي من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي العام الماضي.

وأطلق الجيش التركي في أوائل 2018، بالتعاون مع الجيش السوري الحر، عملية غصن الزيتون، ضد التنظيم الذي كان يطلق بين الحين والآخر قذائف صاروخية من الجانب السوري إلى الأراضي التركية.

وفي مارس/ آذار من العام نفسه، تمكنت القوات التركية و"الجيش السوري الحر" من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة التنظيم الإرهابي، بعد 64 يوما من انطلاقها.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.