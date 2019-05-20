باكستان.. #زلزال يضرب شمال البلاد بقوة 4.2 درجات

الخليج - واس

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر اليوم الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان في سلسلة جبال هندوكوش الواقعة في أقصى شمال باكستان عند الحدود مع أفغانستان.

وشعر بهزة الزلزال سكان مناطق شيترال ووادي سوات ومالاكند ومعظم الأجزاء الشمالية من باكستان.