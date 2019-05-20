توقيع اتفاقية بين #الإسكان_التنموي وشركة أمريكية لبناء 4101 وحدة سكنية

صحيفة الخليج الالكترونية

وقع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان اتفاقية مع شركة كاتيرا الأمريكية، لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية في خمس مناطق من مناطق المملكة، وذلك بهدف توفير المزيد من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي وتلبية احتياج المستفيدين من البرنامج في جميع مناطق المملكة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الإسكان وبحضور وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وسعادة المدير العام التنفيذي لشركة “سوفت بنك اس، بي، اي، ايه” السعودية، حيث يعتبر صندوق الرؤية سوفت بنك، أحد كبار المستثمرين في شركة كاتيرا، ومثّل الإسكان التنموي في الاتفاقية المهندس مازن بن محمد الدوواد المشرف العام على البرنامج، ومن جانب شركة كاتيرا الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في الشركة السيد آش باهاردواج.

وأوضح برنامج الإسكان التنموي في بيان صحفي، أن هذه الاتفاقية تأتي استمراراً لسلسلة من الاتفاقيات التي أبرمها البرنامج خلال الفترة الماضية، وتستهدف بناء الوحدات السكنية في عدد من مدن ومحافظات مناطق المملكة، كاشفاً عن أن هذه الاتفاقية ستعمل على توفير 4101 وحدة سكنية في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، الجوف، القصيم)، إذ تشمل 2482 وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة، و1043 وحدة سكنية في المدينة المنورة، و140 وحدة سكنية في الباحة، و191 وحدة سكنية في الجوف، وأخيراً 245 وحدة سكنية في منطقة القصيم.