شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة قائد مركبة اقتحم سياج كوبري الدائري بالرياض‎ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، نجاة قائد مركبة من السقوط من أعلى كوبري بالقرب من تقاطع طريق خريص مع الدائري الشرقي في العاصمة الرياض.

وظهر خلال المقطع، سیارة من نوع “ھیونداي أكسنت” اصطدمت بسیاج الكوبري، وجزء منھا متدلٍ للخارج وكادت تسقط بكاملها.

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وعلق البعض على المقطع، حيث توقعوا أن يكون انزلاق الطريق بفعل الأمطار ھو السبب في انحراف السیارة واصطدامھا بسیاج الكوبري.