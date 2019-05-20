الان تتابع تركي آل الشيخ يعلن عن إطلاق مسابقتي القرآن الكريم والآذان.. والمشاركة عالمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلن المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الآذان. وأضاف آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقتين يوم الأربعاء القادم، وستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم، وبالتوفيق للجميع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن عن إطلاق مسابقتي القرآن الكريم والآذان.. والمشاركة عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.