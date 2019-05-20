شكرا لقرائتكم مذكرات تركية لاعتقال 249 موظفاً في وزارة الخارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب - | منذ ساعة في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 18:38

أمرت السلطات التركية باعتقال 249 موظفاً، سابقاً وحالياً، في وزارة الخارجية، يُشتبه في ارتباطهم بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.



وأفاد مكتب النيابة العامة في أنقرة باعتقال 78 شخصاً، مشيراً الى ان المشبوهين انضمّوا إلى الوزارة بين عامَي 2010 و2013. وذكر مصدر قضائي أن 14 منهم لا يزالون موظفين في الوزارة، فيما أقيل الآخرون من مناصبهم.

وتُعدّ هذه الحملة الأمنية جزءاً من تحقيق يطاول 42 مدينة، في شأن تجاوزات مفترضة في امتحان القبول في وزارة الخارجية، لمصلحة أعضاء من الجماعة.