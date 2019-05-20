شكرا لقرائتكم استئناف المفاوضات في السودان والمعارضة تتمسك بمجلس يرأسه مدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 18:14

الخرطوم - أ ف ب – اتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج على استئناف المفاوضات مساء اليوم الإثنين، حول تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، بعد أكثر من شهر على إطاحة الرئيس عمر البشير.



وكانت المفاوضات استؤنفت مساء أمس الأحد وتواصلت طوال الليل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وقال الناطق باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي: "تم الاتفاق على مواصلة التفاوض مساء اليوم الإثنين في القصر الجمهوري، آملين الوصول إلى اتفاق نهائي". وأضاف: "ناقشنا هيكلة السلطة السيادية".

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وفي تغريدة على تويتر فجر اليوم، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين": "لا نستعجل النصر المبين، والتفاوض مع المجلس العسكري ومهما وصل من نجاحات أو واجه من عثرات فهو ليس سدرة منتهانا بل هو درجٌ سامٍ نخطوه بوسعٍ وثبات نحو تمام الوصول وكمال البناء".

وكانت المفاوضات استؤنفت ليل أمس الأحد بين المجلس العسكري وتحالف قوى الاحتجاج التي تتمسّك بمجلس حكم يرأسه مدني.

وأفاد بيان لتحالف "قوى إعلان الحرّية والتغيير" بأنّ جلسة التفاوض ستُناقش "القضايا العالقة المتعلقة بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته". وأضاف: "نؤكّد تمسُّكنا بمجلس سيادي مدني، بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنيّة".