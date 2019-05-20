شكرا لقرائتكم مصر: مقتل 12 متهما بالإرهاب في مواجهات مع الأمن في القاهرة والجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ ساعة في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 18:20

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 12 إرهابيا من جماعة "الإخوان المسلمين" المصنفة إرهابية خلال مداهمات في وكرين بالجيزة والقاهرة، اتخذهما العناصر الإرهابية مكانا للاختباء. وقالت في بيان إن الأجهزة الأمنية نجحت في إجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأشارت إلى ورود معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي بالخارج، لعناصر حركة "حسم" المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد. وأضافت أنه تم رصد اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة التي يقومون باستخدامها في تنفيذ تلك الأعمال. وبمداهمتها قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات، والتي تعاملت معها على الفور، ما أسفر عن مصرع 7 من تلك العناصر، عثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية، وبندقية خرطوش، وكمية من مواد متفجرة، والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.



وأشارت إلى أن معلومات أكدت تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية، بأحد الشقق السكنية، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادا لتنفيذ عملية عدائية. وداهمت القوات الوكر المشار إليه، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، عثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية، و2 عبوة معدة للتفجير، وعبوتين متفجرتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيق.