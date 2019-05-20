شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يحرر مواقع جديد في جبهة كتاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 20:58

حرر الجيش اليمني، اليوم (الاثنين)، مواقع جديدة في جبهة كتاف بمحافظة صعدة معقل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بعد مواجهات خاضها ضد المليشيات.



وقال مصدر عسكري – بحسب وكالة الأنباء اليمنية -، إن قوات الجيش مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكنت من تحرير «جبال نهوقة» و«التبة البيضاء» و«تبة الطيران»، بجبهة كتاف.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المليشيات، وفرار ما تبقى منهم.

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في شأن متصل، دفع الجيش اليمني بتعزيزات كبيرة إلى جبهات قعطبة في شمال محافظة الضالع بجنوب البلاد، لتعزيز مواقعها وتأمين المناطق التي تم تطهيرها من الميليشيات خلال اليومين الماضيين.

يأتي هذا فيما تشهد جبهة حجر الواقعة إلى الغرب من مديرية قعطبة معارك على أشدها بين الجانبين، فيما تصدت قوات الجيش والمقاومة لهجوم شنته الميليشيات على منطقة باجة لأول التابعة لمديرية الضالع في المحافظة التي تحمل ذات الاسم، وذلك بعد أن تسللت عناصر من الميليشيات إلى محيط حبيل باجة.

وأوضح مصدر عسكري يمني لموقع «سبتمبر» التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن معارك أخرى شهدتها مديرية قعطبة وتركزت في المناطق المتاخمة لمنطقة الجب، بالتزامن مع معارك مماثلة بمحاذات باجة وبلدة دار السيد في ذات البلدة، فيما تمكنت قوة من الجيش اليمني من أسر قيادي في الميليشيات بعد أن تم استدراج مجاميع منهم في جبهة تورصه غربي مديرية الأزارق المحاددة لمديرية ماوية شرقي تعز.

وفي السياق أصيب المشرف الميداني للميليشيات في جبهة قعطبة مأرب مسعد عبدالرحيم كنه، بإصابة بالغة وقُتل أحد حراسته فيما أصيب ثمانية آخرين، إثر استهداف قوات الجيش، عربة كان يستلقونها بصاروخ من نوع «لو» وذلك في قرية حمر.