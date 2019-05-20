شكرا لقرائتكم لندن: إجراءات مشددة لمنع زيارة سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي- "الحياة" | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 18:10

كشف وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن أجهزة الأمن البريطانية أحبطت 19 هجوماً إرهابياً في العامين الأخيرين، ملوحاً بفرض إجراءات جديدة لمنع البريطانيين من زيارة سورية.



واعلن وزير الداخلية البريطاني وفي خطاب أمام مسؤولين أمنيين بارزين، الإثنين، عن آليات تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب، وقوانين حماية الحدود. وقال إن مسودة قانون جديد ضد الإرهاب، بمنع البريطانيين من السفر إلى عدد المناطق أو البقاء فيها. وقد تصل عقوبة مخالفة هذا القانون إلى السجن لمدة عشر سنوات. وقال إن البريطانيين المقيمين في سورية من دون سبب وجيه "يخضعون للملاحظة".

وقال جاويد إن شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الاستخبارات MI5 أحبطا 14 مخططا ارهابيا من تدبير المتشددين الإسلاميين وخمس هجمات مخطط لها من قبل متآمرين "يمينيين متطرفين". وحذر من ان "وتيرة النشاط الإرهابي تتزايد". وقال إن الشرطة صادرت جوازات سفر على الحدود ومنعت متطرفين مشتبه بهم من مغادرة البلاد. واضاف: "طلبت من المسؤولين التعاون مع الشرطة والمخابرات لمراجعة إمكانية تفعيل مثل هذه القوانين فيما يخص سورية، خاصة المناطق الشمالية الشرقية، وإدلب. ويجب أن يخضع للملاحظة كل من يعيش في هذه المنطقة بدون سبب وجيه". واكد جاويد إن الشرطة والجهات الأمنية "تعمل بلا كلل" لتتبع من ينوون الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ومنعهم من مغادرة البلاد.