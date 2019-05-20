شكرا لقرائتكم ترامب يجدّد انتقاده "فوكس نيوز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 20:24

جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاده شبكة "فوكس نيوز"، بعدما كانت المؤسسة الإعلامية المفضلة لديه.



وندّد ترامب بالشبكة اليمينية، بعد إجراءها مقابلة مع المرشح الديموقراطي للرئاسة بيت بوتيدجادج (37 سنة). وكتب على "تويتر"، في إشارة إلى المذيع الذي أجرى المقابلة مع بوتيدجادج: "يصعب التصديق أن فوكس نيوز تضيّع وقت البث على رئيس البلدية بيت، كما يحبّ كريس والاس أن يناديه. تتجه فوكس شيئاً فشيئاً إلى الطرف الخاسر، عبر تأمينها تغطية للديموقراطيين".

وأضاف: "قال كريس والاس: أعتقد بأنه سواء أعجبتكم آراؤه أم لا، لدى رئيس البلدية بيت إمكانات كبرى وسيرة ذاتية مبهرة. إنه (والاس) لا يتحدث عني إطلاقاً في شكل جيد".

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وسخر ترامب مجدداً من بوتيدجادج، مشبهاً إياه بألفريد نيومان، وهي شخصية كرتونية بلهاء تنشرها مجلة "ماد" الأميركية الفكاهية. وزاد: "لن يصبح ألفريد نيومان رئيساً".

وانتقد ترامب مرات تغطية "فوكس نيوز" للمرشحين الديموقراطيين في السباق لانتخابات 2020. وعلّق الشهر الماضي على تغطيتها تجمّعاً للسيناتور بيرني ساندرز في فيرمونت، وكتب على "تويتر": "مشاهدة بيرني المجنون على فوكس نيوز أمر غريب جداً". وأشار إلى أن الجمهور "كان مبتسماً كثيراً ولطيفاً. غريب جداً".

وتراجعت علاقات الرئيس بالشبكة، منذ مغادرة اسمين بارزين سابقين في "فوكس" إدارته، هما بيل شاين، المسؤول التنفيذي السابق في الشبكة، الذي شغل منصب مدير الاتصالات في البيت الأبيض لتسعة أشهر، ومقدمة البرامج السابقة في "فوكس" هيذر نويرت التي كانت ناطقة باسم البيت الأبيض.