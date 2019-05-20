حماس تنفي اتفاق هدنة ٦ أشهر مع إسرائيل

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وقال القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بموجب الاتفاق، "سيكون هناك وقف تام لإطلاق النار، وسيتوقف العنف على السياج، والحفاظ على المنطقة الأمنية على بعد حوالي 300 متر من السياج ووقف المواجهات الليلية والبحرية".
ويتضمن الاتفاق حسب القناة، "موافقة إسرائيل على توسيع منطقة الصيد إلى 15 ميلًا ونقل الأدوية والمساعدات المدنية وفتح مفاوضات حول قضايا أخرى"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.
وتصاعد التوتر بين إسرائيل وحماس، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري بعد وتبادلت الفصائل الفلسطينية عمليات القصف مع الجيش الإسرائيلي.
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