شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب بلقاسم زغماتى نائبا عاما جديدا بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نُصِّبَ بلقاسم زغماتي، اليوم الاثنين، نائبا عاما بمجلس قضاء الجزائر خلفا لبن كثير بن عيسى.

وأكد وزير العدل الجزائري سليمان براهمي - خلال مراسم التنصيب - أن اختيار زغماتي لهذا المنصب يأتي نتيجة ثقة الرئيس عبد القادر بن صالح فيه، مشيرا إلى أن تعيينه يأتي في مرحلة دقيقة تمر بها الجزائر، والمتمثلة في محاكمة رؤوس الفساد، خاصة وأن الشعب الجزائري يولي أهمية لقطاع العدالة للنهوض بدولة القانون.

وأشار إلى أن هذا الاختيار نابع من الخبرة التي يتمتع بها، وتمسكه بقيم العدالة، التي أفنى 40 عاما من عمره في خدمتها، مضيفا أنه منذ التحاق زغماتي بسلك العدالة سنة 1981، تقلد عدة مناصب ومسؤوليات، ستكون خير عون له في القيام بمسؤوليته.

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وأكد وزير العدل الجزائري أن العدالة ستعمل على مكافحة الفساد ومرتكبيه، واستعادة ما تم سرقته، مشددا على أن القضاء سلطة مستقلة، مهمتها تطبيق القانون، ولكي تقوم بهذا الدور، فانه يتعين أن يرتكز عملها على الشرعية والحياد.

وقال إنه "بالرغم من الخطوات التي قطعها القضاء في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ما زلنا نتطلع الى مراحل اخرى من العمل الجاد والدؤوب، خاصة في مجال مكافحة الفساد واسترجاع ما تم سرقته