هل عليك القلق عندما تظهر علامات بيضاء على أظافرك؟

تثير نقاط البيضاء التي تظهر على الاظافر قلق الكثيرين، إذ يعتقدون أنها دليل على الإصابة بمرض ما، إلا أن الأطباء يقللون من خطورة الأمر.

موقع “هيلث لاين” الصحي قال إن “ابيضاض الأظافر” مشكلة صحية شائعة، مشيرا إلى أن معظم البالغين يواجهونها في مرحلة ما من حياتهم، لكنها غير مؤذية.

ويرجع الموقع الصحي أسباب هذه المشكلة إلى نقص في المعادن لدى الإنسان، مثل الزنك والكالسيوم، فضلا عن استخدام الأظافر الاصطناعية بكثرة، والإصابات التي تلحق بالأصابع والأظافر نتيجة ضربها على الطاولة مثلا، إلى جانب حساسية الجسم.