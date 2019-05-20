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هل عليك القلق عندما تظهر علامات بيضاء على أظافرك؟

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الان تتابع هل عليك القلق عندما تظهر علامات بيضاء على أظافرك؟ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 16 دقيقة - 9:14 م, 20 مايو 2019 م

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تثير نقاط البيضاء التي تظهر على الاظافر قلق الكثيرين، إذ يعتقدون أنها دليل على الإصابة بمرض ما، إلا أن الأطباء يقللون من خطورة الأمر.
موقع “هيلث لاين” الصحي قال إن “ابيضاض الأظافر” مشكلة صحية شائعة، مشيرا إلى أن معظم البالغين يواجهونها في مرحلة ما من حياتهم، لكنها غير مؤذية.
ويرجع الموقع الصحي أسباب هذه المشكلة إلى نقص في المعادن لدى الإنسان، مثل الزنك والكالسيوم، فضلا عن استخدام الأظافر الاصطناعية بكثرة، والإصابات التي تلحق بالأصابع والأظافر نتيجة ضربها على الطاولة مثلا، إلى جانب حساسية الجسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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