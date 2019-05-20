لبنان يقترب من استكمال ميزانية 2019

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وذكر الجراح أن الميزانية ستتضمن عجزا في حدود 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان وزير المالية علي حسن خليل قال مساء أمس الأحد إن العجز سيبلغ 8.3% من الناتج المحلي أو أقل، كما نقلت وكالة "رويترز".
© Sputnik . Zahraa al-Amir
ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ تبلغ ديونها نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويجتمع مجلس الوزراء بصورة شبه يومية هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على الميزانية في مسعى للسيطرة على الإنفاق وكبح الدين.
وحث الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين على تقديم التضحيات لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية.
وقال خليل يوم السبت إن خفض العجز سيشتمل على توفير ما يقرب من تريليون ليرة للبنانية (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين.
وأبلغ رويترز أن الحكومة تهدف لخفض تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة واحد بالمئة.
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