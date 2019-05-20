"العدل والمساواة" السودانية لن تشارك في الحكومة الانتقالية

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جدو عشر القيادي بحركة العدل والمساواة السودانية قال في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن الحركة لديها رؤية حول المرحلة الإنتقالية في البلاد وأنها لن تشارك في الحكومة الانتقالية الأولي.
وتابع القيادي بالعدل والمساواة، لا يكون من مهام تلك الحكومة والتي لن تشارك بها الحركة وضع الدستور أو القوانيين الدائمة، بل تقوم بعملية السلام المجتمعى بين كل الحركات المسلحة والسياسية وتصل بهم إلى توافق ورؤية مشتركة لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية الثانية.
وأوضح أن تلك الرؤية التي تتبناها الحركة تستند على الواقع على الأرض نظرا للسنوات الطويلة من الصراع والتي كادت تطيح بالسودان إلى الهاوية.
وكان المجلس العسكري السوداني أعلن استئناف عملية التفاوض، أمس الأحد، مع قوى إعلان الحرية والتغيير بعد توقف 72 ساعة، وانتهت الجولات الأولي بين الطرفين بالإعلان عن تقارب كبير في وجهات النظر حول النقاط العالقة حول كيفية إدارة المرحلة الإنتقالية.
في الوقت ذاته دعى تجمع المهنيين السودانيين المواطنيين إلى الاحتشاد تزامنا مع بدء جولة حجديدة من المفاوضات مع المجلس العسكري، من أجل الوصول إلى جميع مطالب الثورة والشعب السوداني.
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