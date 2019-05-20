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التحالف العربى يدمر منصتى صواريخ للحوثيين فى حجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم،الاثنين، 3 غارات جوية على مواقع الحوثيين في محافظة حجة، مستهدفا عدة مواقع للانقلابيين أسفرت عن تدمير منصتي صواريخ للحوثيين في حجة .

 

وأكدت مصادر ميدانية يمنية - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن التحالف دمر خلال هذه الغارات، منصة صواريخ قصيرة المدى وكذلك منصة قذائف من نوع كاتيوشا للانقلابيين، بالإضافة لتدمير مركبتين عسكريتين تقلان 13 عنصرا حوثيا كانوا متجهين إلى مديرية عبس.

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وأفاد مصدر عسكري يمني أمس، بأن الجيش حرر عدة قرى في محافظة حجة تحت غطاء قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عقب هجوم على مواقع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران هناك.

 

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