شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تطلق على رئيس وزراء البحرين لقب "قائد عالمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية بمقرها بقصر الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الأثنين عن تكريم رئيس وزراء مملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأسمته "قائد عالمى" في مجال الصحة تقديرا لدوره الرائد في مجال العمل الصحى لدعم المبادرات الإنسانية وذلك في حضور مديرعام المنظمة د.تيدروس أدهانوم غيبريسوس وعدداً من رؤساء دول وحكومات ووزراء الصحة من الدول الأعضاء بالمنظمة والبالغ عددها 194 دولة.

وقد جاء هذا التكريم تقديرًا لدوره الرائد في النهوض بقطاع الصحة العامة في مملكة البحرين، وتكريما لاسهاماته ومبادراته وما حققه من نجاحات وإنجازات في مجال الصحة.

ويُعد رئيس وزراء البحرين أول قائد عالمي يتم تكريمه من قبل منظمة الصحة العالمية في سابقة هي الأولى من نوعها وحدثًا فريدًا في تاريخ المنظمة منذ انشائها بمنحها هذا التكريم لأول مرة ولأول شخصية على مستوى العالم، بما يؤكد ما يحظى به رئيس وزراء البحرين من تقدير دولي كبير على انجازاته في مجال التنمية المستدامة بصفة عامة والقطاع الصحي بصفة خاصة.

وقال رئيس وزراء البحرين في كلمة له بهذه المناسبة، أن بلاده سنت لنفسها نهجا ثابتا في تنمية قطاعاتها المختلفة المرتكزة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وانطلاقا من عقيدتها وقناعتها بأهمية القطاع الصحي في نماء الوطن عملت الحكومة،على توفير بنية صحية عصرية ومتطورة كمًا وكيفًا وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية دونما إغفال لتطوير الكوادر البشرية وتأهيلها وفق استراتجيات وخطط وطنية ممتدة ومتجددة عبر السنوات، معرباً عن خالص الشكر والتقدير إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هذا التقدير والتكريم، والذي يأتي من منظمة عريقة تحمل رسالة إنسانية نبيلة، كما أنه يرتبط بما حققته مملكة البحرين من انجازات كبيرة في قطاع الصحة، الذي يشكل حجر أساس لخطط التنمية المستدامة التي تتبناها المملكة.

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وأضاف رئيس وزراء البحرين أن هذا التكريم يمثل شعب البحرين وحافزاًعلى مواصلة بذل الجهود في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والعلاجية وجعلها أكثر مواكبة للاحتياجات المتزايدة في ظل الزيادة السكانية والعمرانية،مؤكداً على اعتزاز البحرين بتعاونها المستمر القائم مع منظمة الصحة العالمية في كل ما من شأنه دعم خطط وبرامج المنظمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة،ومشيراً إلى اهتمام بلاده بتعزيز هذا التعاون وبصفة خاصة من خلال "جائزة خليفة بن سلمان للتنمية المستدامة" لتدعم بذلك أهم أهداف منظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات.

وقال الأمير خليفة ، إننا ننتهز هذه الفرصة للاشادة باجتماعات منظمة الصحة العالمية لهذا العام، والتي تحمل شعار التغطية الصحية الشاملةعدم ترك أي أحد خلف الركب مما يؤكد دور المنظمة في تحقيق أهدافها السامية في خدمة البشرية، مقدرين بكل اعتزاز دور المنظمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والرعاية الأولية ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية".

وبدورها،تسلمت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح ، الدرع نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس وزراء البحرين من الدكتور "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.