نائب وزير الخارجية الكويتى يبحث مع السفير الأمريكى تطورات الأوضاع بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتي، اليوم الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور عدد من مساعدي وزير الخارجية الكويتي، حيث بحث الجانبان أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم، قد بحث أمس مع السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان، تطورات الأوضاع في المنطقة.
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