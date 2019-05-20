شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية" واس" إن إدارة الدفاع المدني بالمنطقة دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته.