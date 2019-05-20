منذ بدء رمضان.. 11 ألف يمني يستفيدون من "الإغاثة التركية"

اليمن/ مبارك محمد/ الخليج 365

استفاد أكثر من 11 ألف شخص موزعين على 17 محافظة يمنية، منذ بدء شهر رمضان الحالي، من مشاريع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH).

وقالت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية (يمنية أهلية منفذة للمشاريع)، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها نفذت مشاريع الخير الرمضانية الممولة من منظمة "IHH" التركية في 17 محافظة يمنية.

وأوضحت أن 3 آلاف و30 أسرة فقيرة ومحتاجة استفادت من المشاريع، بمجموع نحو 11 ألفا و176 فردا.

وأوضحت أنّ المشاريع تنوعت بين تقديم موائد الإفطار المفتوحة في المساجد، وتوزيع الحليب والمياه والسلال الغذائية المكونة من الدقيق والأرز والسكر والزيت والتمر.

وساهمت المشاريع الخيرية في التخفيف من معاناة النازحين والفقراء والمتضررين من الأحداث، وإنقاذ الكثير من الحالات التي كانت معرضة لخطر الموت والمجاعة.

ووفق المصدر نفسه، أدخلت المشاريع الفرحة والسرور على قلوب الأسر المستفيدة خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وتقدم تركيا، عبر منظمات وهيئات وجمعيات حكومية وأهلية، مشروعات وبرامج إغاثية وتنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

ويشهد اليمن، منذ مارس/ آذار 2015، حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.

وخلفت الحرب أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.