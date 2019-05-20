فرنسا ستمنح تونس قرضا بـ30 مليون يورو

تونس / مروى الساحلي / الخليج 365

قال سفير فرنسا في تونس أوليفيي بوافر دارفور، الإثنين، إن بلاده ستمنح تونس قرضا بقيمة 30 مليون يورو (33.7 مليون دولار) لدعم أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها السفير بالعاصمة تونس، لتقديم برنامج انطلاق الشراكة الاقتصادية التونسية الفرنسية. لكن السفير لم يحدد موعد صرف القرض.

Advertisements وتعول تونس على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز الإنتاجية، وخفض نسبة البطالة البالغة 15.3 بالمائة في سوق العمل التونسية.

وأشار "دارفور" إلى اهتمام بلاده في دعم مشاريع متعلقة في التكنولوجيا والنقل الحضري والريفي والصحة والطاقة المتجددة.

وذكر أن فرنسا تعتبر الشريك الاقتصادي الأول لتونس بنسبة 20 بالمائة من مجمل الصادرات والواردات التونسية.

وفرنسا، المستثمر الأول في تونس بوجود 1418 مؤسسة فرنسية، تمثل 40 بالمائة من المؤسسات الأجنبية في تونس، بحجم استثمارات يفوق 3.3 مليارات دينار (1.1 مليار دولار).

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