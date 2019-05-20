أمانة عسير تسحب 33 ألف طن من مياه الامطار

ابها

واصلت فرق أمانة منطقة عسير الميدانية وبلدياتها التابعة اعمالها في رفع ما خلفته الأمطار التي شهدتها منطقة عسير الأيام الماضية، حيث عمل حوالي 1360 عامل ومراقب على إزالة الأنقاض وفتح الطرق ومتابعة مستجدات الأمطار مدعمين بآليات ثقيلة ومتنوعة للمساهمة في عودة الأمور على طبيعتها.

فيما بلغ عدد البلاغات الواردة حتى مساء يوم أمس لمركز العمليات بإدارة الطوارئ نحو 247 بلاغ ، و التي تركزت في أغلبها لمواقع تجمع محدود للمياه الامطار في مواقع متفرقة من منطقة عسير ، و على اثرها انتقلت الفرق الميدانية لمتابعة الوضع في تلك المواقع وعملت على سحب المياه المتجمعة و تحرير الطرق .

بينما قامت الفرق على نظافة المواقع المستهدفة عبر إزالة نواتج مخلفات مياه الامطار من مصائد السيول و العبارات تمهيدا لمعالجتها .

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هذا و قد تم الاستعانة بفرق ميدانية مكونة من 1360 من القوى العاملة بجانب 185جهاز اشرافي و رقابي موزع على كافة مدن و محافظات منطقة عسير ، و مدعمين بأكثر من 416 معدة متنوعة و آليات مختلفة .

و تم سحب نحو 33.748 الف طن من مياه الامطار المتجمعة خلال الأيام الماضية ، إضافة الى رفع اكثر من 43 الف م3 من مخلفات مياه الامطار .

و قد تم تشكيل فرق كنس يدوي لإزالة الأتربة ونظافة مصائد السيول والعبارات بالشوارع الرئيسية مدعمة بالآليات لضمان استمرار الحركة المرورية .

الجدير بالذكر بأن كافة هذه الأعمال كانت بمتابعة ميدانية من لدن أمين عسير الدكتور وليد الحميدي .