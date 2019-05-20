لإنقاذ حياة رضيع.. هبوط طائرة سعودية اضطرارياً في #مطار_القاهرة

صحيفة الخليج الالكترونية

اضطر قائد طائرة سعودية كانت في رحلة متجهة من لندن إلى الرياض للهبوط اضطرارياً، لإنقاذ حياة طفل رضيع على متنها تعرض لوعكة صحية.

وأفاد مطار القاهرة الدولي، أنه تلقى اتصالاً من قائد طائرة سعودية، يطلب فيه السماح له بالهبوط اضطرارياً في المطار لتعرض رضيع على متن الطائرة لوعكة صحية مفاجأة وضيق في التنفس.

وأضاف، أنه أذن للطائرة بالهبوط، وأُبلغ طبيب الحجر الصحي بالمطار، الذي حضر وقدم الإسعافات الأولية للرضيع، ومن ثم جرى نقله بالإسعاف لأحد المستشفيات القريبة من المطار.