إطلاق المرحلة الأولى للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل.. تعرف على خطوات التسجيل

الخليج - واس

أعلنت وزارة الحج والعمرة إطلاق المرحلة الأولى من المسار المخصص لحجاج الداخل ابتداءً من اليوم الاثنين وذلك من خلال استخدام الرابط الإلكتروني (https://localhaj.haj.gov.sa) والذي يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ 227 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل من خلال المسار الإلكتروني.

وأوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط أن هذه المرحلة تعنى بالتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركات ضمن البرامج والباقات، وكذلك الأسعار، فيما سيتم تخصيص المرحلة الثانية للحجز وإصدار تصاريح الحج، والتي حدد موعدها في الأول من ذي القعدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة للتيسير على الحجاج، وتحقيق مبدأ الشفافية بين طرفي التعاقد، وللإشراف والمراقبة على عمليات بيع البرامج المنفذة حصراً في المسار، حيث سيكون المسار المنفذ الوحيد للحجز في خدمة حجاج الداخل لكافة البرامج المعتمدة وسيحقق لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة.

وكشف معالي نائب وزير الحج والعمرة عن قيام الوزارة بعملية إعادة هيكلة لبرامج الخدمة شملت إعادة تسمية البرنامج العام بالضيافة، وتسمية برنامج حج منخفض التكلفة بالبرنامج الاقتصادي (1) وتسمية برنامج الحج الميسر بالبرنامج الاقتصادي (2)، لتمكين المزيد من الراغبين في أداء المناسك وتوفير خيارات متعددة لهم، ويهدف البرنامج الاقتصادي إلى إيجاد خيارات أوسع من برامج شركات الحج بتكلفة منخفضة.

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وبيّن معالي الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط أنه بإمكان الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام 1440هـ من المواطنين والمقيمين الاطلاع على البرامج والشرائح والأسعار المقدمة من قبل شركات ومؤسسات حجاج الداخل والمفاضلة بينها، واختيار ما يصل إلى خمس باقات في المفضلة، مؤكدًا أن موقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل هو الطريقة الوحيدة للحجز لهذا العام، وأن أي تسجيل خارج هذا المسار هو مقدم من شركات وهمية وغير مرخصة.

من جانبه أوضح مدير الإدارة العامة لحجاج الداخل فايز البركاتي أن المسار يتضمن تسع خدمات هي: خدمة الحجز في البرامج المختارة، وخدمة الدفع الإلكتروني لسداد قيمة فواتير الشراء التي تتم في المسار لحساب الشركات مقدمة الخدمة، إضافة إلى الحصول على تصاريح الحج من خلال التكامل الإلكتروني مع وزارة الداخلية، وخدمة تحديد مواقع المخيمات بالمشاعر المقدسة، وخدمة شراء الهدي والأضاحي، وخدمة الحضانات والروضات الموسمية لأطفال الحجاج بالتعاون مع تعليم منطقة مكة المكرمة، وخدمة إلغاء الحجوزات واسترجاع قيمة الحجز إلكترونيًا بعد تطبيق شروط الإلغاء، وخدمة استطلاع رأي الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم في الحج، وخدمة الدعم ويتم من خلالها تلقي البلاغات على قنوات التواصل لمركز خدمات المستفيدين بالوزارة.

وأكد البركاتي أن المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يحقق الشمولية في استعراض كافة الخدمات لراغبي أداء مناسك الحج من داخل المملكة سواء من المواطنين أو المقيمين، منوّهًا أن عدد الشركات والمؤسسات المرخص لها والمؤهلة لخدمة حجاج الداخل هذا العام 190 شركة ومؤسسة وتطرح في المسار أكثر من 227 ألف مقعد في برنامجي الخدمة (الضيافة والاقتصادي) بمختلف باقاتهما.