مدرب #التعاون البارع بيدرو ما بين #الهلال و #العين الإماراتي

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صحيفة الخليج الإلكترونية
غادر مدرب التعاون البارع بيدرو ، وهو يثير حيرة الجماهير بشأن وجهته التالية، فإلى أي نادي سيذهب المدرب البرتغالي.
أشارت تقارير صحفية إلى أن بيدرو بالفعل اتفق مع العين الإماراتي لتدريبهم خلال الموسم المقبل، ولم يتبقى سوى التوقيع.
وعلى جانب أخر هناك احتمالية لتدريب نادي الهلال، حيث تلقى مدرب التعاون الذي رحل، أمس الأحد، عرضًا من الهلال حيث أبدى مسؤولين في النادي رغبتهم في الحصول على خدماته.
وحتى الأن لم تضح الرؤية بشأن مستقبل مدرب التعاون الذي حقق نتائج رائعة وتاريخية في دوري المحترفين الذي انتهى بتواجد التعاون في المركز الثالث ليصبح أفضل مركز في تاريخ نادي التعاون في الدوري .
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