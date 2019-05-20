مدرب #التعاون البارع بيدرو ما بين #الهلال و #العين الإماراتي

وعلى جانب أخر هناك احتمالية لتدريب نادي الهلال، حيث تلقى مدرب التعاون الذي رحل، أمس الأحد، عرضًا من الهلال حيث أبدى مسؤولين في النادي رغبتهم في الحصول على خدماته.

وحتى الأن لم تضح الرؤية بشأن مستقبل مدرب التعاون الذي حقق نتائج رائعة وتاريخية في دوري المحترفين الذي انتهى بتواجد التعاون في المركز الثالث ليصبح أفضل مركز في تاريخ نادي التعاون في الدوري .