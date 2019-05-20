شكرا لقرائتكم السويد تطلب اعتقال أسانج في ملف الاغتصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ستوكهولم - أ ف ب - | منذ 52 دقيقة في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 17:03

أعدّت النيابة العامة في السويد طلباً لاعتقال الاسترالي جوليان أسانج، المحتجز في بريطانيا، من أجل إصدار مذكرة أوروبية لتوقيف مؤسّس موقع "ويكيليكس"، المتهم باغتصاب امرأة في ستوكهولم عام 2010.



وقالت مساعدة النائب العام إيفا ماريا بيرسون: "أطلب من المحكمة إصدار أمر غيابي بتوقيف أسانج، نتيجة شبهات باغتصاب".

ويأتي ذلك بعد أسبوع على إعادة فتح التحقيق في هذا الملف، ضد أسانج الذي اعتُقل في السفارة الإكوادورية في لندن الشهر الماضي، علماً أن الولايات المتحدة تطالب بتسليمه لمحاكمته بتهمة تسريب وثائق سرية أميركية.