شكرا لقرائتكم العراق: القبض على "مسؤول السبايا" في "داعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعة في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 16:59

اعلنت بغداد أمس توقيف قيادي في تنظيم "داعش" الارهابي كان يشغل منصب مسؤول "السبايا" خلال سيطرة التنظيم على مدينة الموصل (شمال العراق).



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وقالت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع): "تم القاء القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية كان يشغل منصب ما يسمى مسؤول "السبايا" في الموصل".

وذكر البيان ان "شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية تمكنت من القاء القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية كان يشغل منصب ما يسمى مسؤول "السبايا" خلال سيطرة العصابات الارهابية على مدينة الموصل، كما عمل بعدها في اعلام "داعش" والنشر في وكالة أعماق التي يستخدمها داعش في بث ونشر جرائمه بحق المواطنين الأبرياء". وافاد بانه تم القبض على مسؤول "سبايا" داعش المتحدر من عائلة داعشية معروفة في منطقة حي السماح بالجانب الأيسر لمدينة الموصل.

الى ذلك، تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية من "القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة النساف بقضاء الفلوجة - الانبار".

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، إن "الارهابي كان يعمل عنصرا أمنيا لدى عصابات داعش الإرهابية وقدم معلومات مهمة عن قطعاتنا الأمنية وتحركاتها المتعاونين معها خلال معارك التحرير". وأشار إلى ان "الارهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة توقيف".