شكرا لقرائتكم مطالبات عربية للبرلمان الألماني بالتراجع عن حظر حركة مقاطعة اسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، القاهرة - "الحياة"، أ ف ب | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 16:57

اثار قرار البرلمان الألماني باعتبار حركة مقاطعة اسرائيل معادية للسامية وحظر نشاطها وفعالياتها، دعوات عربية واسعه الى التراجع عن القرار الذي وصفته الجامعة العربية بـ "الخطوة المؤسفة وغير مبررة".



وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية سعيد أبو علي "في خطوة مؤسفة، وغير مبررة، صوت البرلمان الألماني على هذا القرار الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الاتحاد الأوروبي". ودعا أبو علي، في بيان، البرلمان الألماني إلى "التراجع عن هذه الخطوة غير الصائبة، ودعم حق الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال وممارسة حق تقرير مصيره الذي نالته كل شعوب الأرض".

وكان البرلمان الألماني دان الجمعة حركة مقاطعة إسرائيل ووصفها بأنها "معادية للسامية". وقال إن تحركاتها تذكّر بالحملة النازية ضد اليهود.

وجاء في القرار غير الملزم "تذكرنا ملصقات، لا تشتروا، التي تطلقها حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية بالدعوة النازية، لا تشتروا من اليهود، وغيرها من الكتابات على الجدران وواجهات المتاجر". وأضاف أن "أساليب" حركة مقاطعة إسرائيل "معادية للسامية".

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وشارك في طرح مسودة القرار ائتلاف المستشارة انغيلا ميركل من يمين الوسط الذي يضم الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، وشريك الائتلاف الحزب الاشتراكي الديموقراطي، إضافة إلى الحزب الليبرالي وحزب الخضر. وتعهد النواب الألمان رفض أي دعم مالي لحركة المقاطعة، وعدم السماح للحركة أو شركائها باستضافة أي فعاليات في حرم البرلمان.

وتدعو حركة المقاطعة الى مقاطعة إسرائيل اقتصادياً وثقافياً وحتى جامعيا، وتطلب خصوصاً مقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

في غضون ذلك، وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رسالة إلى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أعرب فيها عن "خيبة أمله وحزنه العميقين" بشأن البيان "المضلل" الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، والذي "يهنئ إسرائيل لمناسبة مرور 70 عاماً على إنضمامها إلى هيئة الأمم المتحدة، ويعرب عن قلق الحكومة الألمانية من انتقاد الأمم المتحدة غير اللائق وتعاملها المنحاز ضد إسرائيل، وعدم قبول ألمانيا بأية معاملة غير عادلة لإسرائيل في المنظمة الدولية ودعم مصالحها المشروعة".

وطالب عريقات وزير الخارجية بالوقوف إلى جانب تعزيز احترام القانون الدولي ووضع حد للحصانة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن قرار قبول إسرائيل في الأمم المتحدة، كانت مشروطاً بتنفيذها ميثاق الأمم المتحدة. وأضاف: "بدلاً من الترويج للمزيد من سياسة الإفلات من العقاب على الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الموثقة جيداً، فإنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته ومحاسبة إسرائيل".