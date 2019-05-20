شكرا لقرائتكم سبعة قتلى بينهم شرطيَيْن في هجوم جنوب مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 16:35

باماكو، الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب - قُتل 7 أشخاص بينهم شرطيان وعنصر جمارك، ليل الأحد الاثنين في اعتداء على نقطة تفتيش في كوري جنوب البلاد على الحدود مع بوركينا فاسو، كما أعلنت مصادر أمنية وحكومية اليوم الاثنين لوكالة "فرانس برس".



وقال مسؤول في الشرطة المحلية، طلب عدم الكشف عن هويته: "مساء الأحد الاثنين، هاجم مسلحون نقطة تفتيش في كوري، ما أسفر عن مقتل شرطيَين وعنصر جمارك وأربعة مدنيين، اثنان منهم من غانا".

وأكد مصدر أمني آخر أن "المهاجمين وصلوا على متن ثلاث دراجات نارية وآلية، وأطلقوا النار على عناصر الشرطة والجمارك وسائقي شاحنات مدنيين"، مؤكداً مقتل شرطيين وعنصر وجمارك وأربعة مدنيين، بينهم سائقي شاحنة غانيين.

وقال نائب محلي من المنطقة: "لا يمكننا حتى الآن تحديد هوية المهاجمين. وصلوا من جهتين من بلدة كوري، ولم نتمكن حتى الآن من تأكيد المعلومة، لكن يعتقد أنهم سرقوا أحذية عسكرية عند فراراهم". وكوري هي مركز مرور للبضائع من مالي وإليها.

ويتعرض جنوب مالي لعمليات ارهابية منذ العام 2015، تتمثل بسلسلة هجمات على الحدود بين ساحل العاج وبوركينا فاسو. وفي شباط (فبراير) 2017، خُطفت الراهبة الكولومبية غلوريا سيسيليا نارفائيز أرغوتي في مارانغاسو قرب كوتيالا في جنوب البلاد، قرب الحدود مع بوركينا فاسو، حيث كانت تعمل منذ 6 سنوات.

وأعلنت الاستخبارات المالية في كانون الأول (ديسمبر) 2018 توقيف 4 ارهابيين مفترضين قرب كوتيالا، اثنان منهم من بوركينا فاسو، وآخران من مالي وساحل العاج، يشتبه بأنهم كانوا يحضرون لاعتداءات في تلك الدول الثلاث. وأشارت إلى أن المشتبه بهم الأربعة شاركوا في هجوم مزدوج في 2 آذار (مارس) 2018 في واغادوغو، وأيضاً في خطف الراهبة الكولومبية.

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وأكد مصدر أمني من ساحل العاج أن الاعتقالات جاءت بعد "تعاون ممتاز بين الوكالات الأمنية المالية والبوركينية والعاجية"، مضيفاً أن الخلية "أجرت عمليات استطلاعية في موقعين في ابيدجان".

إلى ذلك، هدّد مجلس الأمن الدولي في بيان بفرض عقوبات على مرتكبي اعتداءاتٍ في مالي استهدفت "قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة" (مينوسما)، وذلك غداة مقتل جندي نيجيري في هذه القوة. وأدان المجلس بـ"أشدّ العبارات" الاعتداءات التي استهدفت أول من أمس السبت عربات لقوة "مينوسما" في تمبكتو وتيساليت، وأدت إلى مقتل جندي نيجيري وجرح آخرين.

وطلب من "حكومة مالي التحقيق بسرعة" في هذه الأحداث و"تقديم مرتكبيها إلى العدالة".

وأشار البيان، الذي تبنّاه الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، إلى أن "المشاركة في التحضير والتوجيه والدعم وتنفيذ تلك الهجمات ضدّ عناصر مينوسما تُشكل قاعدةً لفرض عقوبات، تطبيقاً لقرارات الأمم المتحدة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان أول من أمس السبت الهجمات الأخيرة ضدّ "مينوسما"، معتبراً أنها يُمكن أن ترقى إلى "جرائم الحرب". وقال إن مقتل الجندي النيجيري تسبّب به "مهاجمون مسلّحون مجهولو الهوية".

وأضاف مجلس الأمن في البيان: "نحض الأطراف في مالي على التطبيق الكامل لاتفاق السلام من دون مزيد من التأخير"، معتبراً أن "التنفيذ الكامل للاتفاق، والجهود المكثفة للتغلب على التهديدات" هما أمران يُمكن أن يُساهما "في تحسين الوضع الأمني في مالي".