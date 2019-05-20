شكرا لقرائتكم موسكو تعلن التصدي لهجمات "النصرة" على قاعدة حميميم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 15:55

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت أمس الأحد، لهجمات إرهابية على قاعدة حميميم. وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم وكالة سبوتنيك الروسية، إنها رصدت مواقع إطلاق القذائف على قاعدة حميميم، وتدميرها.



وأوضحت أنه "على الرغم من وقف النار الكامل من قبل الجيش السوري أمس، إلا أن إرهابيي جبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب يستمرون في إطلاق القذائف والاستفزاز​​​. ففي مساء الاحد حاول إرهابيو جبهة النصرة شن هجوم على قاعدة حميميم الروسية بواسطة راجمات الصواريخ".

وقالت الوزارة في البيان: "في الساعة الثامنة من مساء الأحد، أطلق إرهابيو إدلب 6 قذائف، لكن الدفاعات الجوية الروسية في القاعدة تمكنت من صدها جميعا"، مؤكدة عدم وقوع أضرار.