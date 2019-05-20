شكرا لقرائتكم الجامعة العربية تعمم دعوة خادم الحرمين لعقد قمة عربية طارئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 5 ساعات في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 15:19

أعلن مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة للجامعة عممت أمس (الأحد)، الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لقادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة في مكة المكرمة يوم 30 أيار (مايو) الجاري.



ومن المقرر أن تبحث القمة الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية للامارات العربية المتحدة، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية في المملكة، ولما لذلك من تداعيات خطرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي في إطار إعمال نص المادة الثالثة من الملحق الخاص بالانعقاد الدوري لمجلس الجامعة على مستوى القمة الذي ينص على أن ينعقد المجلس بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة في السنة في شهر أذار (مارس)، وله عند الضرورة أو بروز مستجدات تتصل في سلامة الأمن القومي العربي عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء بطلب لذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء.